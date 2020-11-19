【產經評論】港資產加速染紅　財富轉移無可免

去年香港社會極端動盪，致使人心散亂，直至今年《港區國安法》出台後才稍靜下來，再加上中美之爭升級，香港資產自此加速「染紅」，中企既成港股主流，地產和商業收購皆見其身影，故香港即使面對走資和疫情夾擊，至今資產價格仍保持相對穩定。至於資產「染紅」帶來的就是財富大轉移，紅色力量滲透各行業，將領導香港經濟重新出發，港人港企得思考如何適應新環境！

回看上世紀六、七十年代香港社會不安及1997年前途問題，也曾出現過兩次財富大轉移，然而，有別於之前危機，今次迄今未見對港股或樓市造成太大衝擊，皆因中資力撐。近年港府賣地，港資與外資皆審慎，中資反冷手執個熱煎堆；外資撤出港股、搬離地區總部，換來更多中企來港設立辦事處及上市。今年底前，內地4大在港上市科技企業都會成為恒指成分股，而且佔比不輕，反而滙豐控股等傳統藍籌相形見絀，算是港股以至經濟全面「染紅」的一個里程碑。

誠然，回歸以來，內地對香港的經濟影響力有增無減，初時多體現於人才輸入、旅遊及經貿往來，隨着國力與日俱增，中資不再止於與港做生意，而是積極參與長期投資，涉及各行各業，成為大當家，掌握經濟命脈。這現象除了印證經濟實力外，更重要的是在中美爭霸下，中企海外發展被圍堵，香港的國際化環境及制度就順理成章成為境外投資主戰場，既可善用香港國際金融中心及集資地位伺機突圍，亦可在外部風險急劇飆升之下，透過加大參與香港經濟熟習國際制度，為未來「走出去」熱身，順帶為社會注入穩定力量。

雖然港資在香港經濟的主導權正由中資取代，但說到底，兩者本是同氣連根，利益連在一線，同時預示未來中港經濟必然進一步融合，各界眼光要盡快拉闊至大灣區、甚至全中國，才能適應新遊戲規則。若以史為鑑，對上兩次香港財富大換位，期間不少人深感憂慮，到頭來資產價格何嘗不是持續向上，機會不減反增？

一個時代的結束，也是一個時代的開始，鳳凰只有浴火才能重生。香港正經歷「刮骨療傷，改頭換面」，大亂後必迎來大治，讓經濟站上新台階。世界在變，尤其15個亞太國家已簽署了全球最大型的經貿合作協議，疫後新亮點顯然易見，未來香港經濟增長將更依賴內地，選擇留港奮鬥的港人與港企，得認清大環境，將目光放遠，一起再次踏上新征途！

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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