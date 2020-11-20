【產經專題】電動車狂潮「疫」市啟動

全球在今年經歷世紀疫情後，不少以往既有的事已變得不可回頭，例如網購、在家工作、供應鏈等。其中，若以各產業布局來看，或許汽車業變化更大，有報告以「百年歷史的汽車工業產生變局」為主題，詳盡分析業界未來的發展。由於汽車是「消費之首」，佔全球經濟增長比重甚大，產業變天宜多加關注。

【中國：上月推新規應對3大變局】

中國內地是全球汽車需求所在，10月份國務院通過一項關於新能源汽車產業發展規劃，要求自2021年起，在指定綠色生態地區新增的巴士、的士、物流配送等屬於公共領域的車輛，新能源汽車比例不能低於80%。

此外，該規劃也點出新能源汽車發展4大要點，第一是加強核心技術，如車用操作系統、動力電池等領域的創新；第二是加強充電樁、換電、氫氣站等基礎設施建設；第三則是加強新能源汽車產業與國際合作；第四為支持大眾服務系統中使用新能源汽車的比重。

除了中國政府針對新能源汽車加強拓展力度，歐洲不少國家也列明新能源汽車發展目標，例如德國提高新能源汽車補貼等。而在歐洲各國刺激政策下，歐洲地區新能源汽車銷售量開始節節向上。

新能源汽車在環保意識增強之下，配合政府支持，已使擁有逾百年歷史的汽車工業產生變局。

變局一：電動車企業等新勢力崛起，網絡、半導體等科技龍頭擴大在汽車產業影響力，導致汽車業競爭格局重塑、核心價值鏈重新建構。以格局重塑來看，新能源汽車廠如雨後春筍般冒出，各自利用自身的研發優勢和網絡基因，正不斷搶佔傳統汽車業的市場佔有率。

至於價值鏈重建，則是未來汽車產業的核心價值將不再是引擎、車身、底盤等，而是電池、晶片、中央系統、大數據等。面對電子化的趨勢，傳統車廠立即作出應變，德國福士集團(Volkswagen)宣布設立數碼汽車及服務(Digital Car & Service)部門，全力推動數碼化轉型。日產(Nissan)及富豪汽車(Volvo)已計劃在2025年後停售旗下燃油車型。

豐田則是把競爭對手從平治(Mercedes-Benz)、寶馬(BMW)和福士，轉換成蘋果公司(Apple Inc.)等科技巨企。至於科技大廠如高通、英偉達(Nvidia)、華為、阿里巴巴等也已透過合作、授權或以供應商等身份切入智能駕駛領域，未來有機會佔據相關產業「龍頭」地位。

變局二：當下歐洲及日韓等各國政府紛紛加速汽車業朝向電動化轉型，雖然中國10年前已開始着墨該領域，但這些國家頗具後發先至之勢。例如2019年4月，歐盟公布史上最嚴格碳排放標準，挪威、荷蘭、法國、葡萄牙設定傳統燃油車禁售時間介乎2025至2040年間，發展新能源汽車成唯一汽車業的出路。

至於中國方面，去年受到中國新能源汽車補貼退場，導致銷售量首度出現負增長，加上中國在汽車電子關鍵領域尚未有話語權，因此急於在新能源汽車產業關鍵科技發展有所突破，欲將領先全球各國起跑的規模優勢轉化為技術和品牌優勢。

變局三：汽車產品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智能行動終端中一員。智能網絡連線的重要性將不輸給硬件，新能源汽車將利用這些網絡連線提升整車感知、人車交互作用與決策的需求，感測器、中控螢幕、晶片將成為新能源汽車的核心零組件。

這百年來遇到的大轉變已漸漸為汽車產業鏈進行重大修正，同時也創造出新的投資機遇，電池、半導體、系統軟件、通訊等相關產業鏈都將順勢而起。

【中國：蔚來熱炒 成交曾超美科企】

其中，蔚來以274.04億美元(約2,137億港元)的成交額獨佔鰲頭；阿里巴巴以88.63億美元的成交額排名第4；理想汽車以60.27億美元排名第6；拼多多以43.98億美元排名第9；小鵬汽車以41.55億美元排名第10。

小鵬汽車按市值排名，則是世界首20名中4家中國汽車製造商之一，其第三季收入增3.4倍至19.9億元人民幣，該企在截至9月30日的季度中，交付8,578輛車。該公司美國股價自今年8月底已大漲超過一倍。蔚來汽車在全球車廠市值中排名第6，股價年內也狂飆逾9倍。

【日本：摩打龍頭料車價跌八成】

電動車發展已成趨勢，車用摩打全球龍頭日本電產(Nidec)董事長兼行政總裁永守重信(Shigenobu Nagamori)近期表示，到了2030年汽車價格應該跌八成至只有目前五分之一。

永守重信認為，由於全球對於環境問題的重視，在碳排放等環境問題上愈趨嚴苛，電動車也會開始普及。故他相信，在2030年汽車的價格應該只有目前的五分之一，並提到電動車的核心在於摩打與電池，料高價的電池價格會因技術革新而改變。

他表示，汽車製造商以硬件來一決勝負的時代結束，改為軟件。他認為，硬件部分交給專門廠商，該公司奪取市佔的時代來臨。他強調，到了2030年前後，電動車數量將超過整體車市五成，價格也會變成五分之一左右。

日本電產致力於擴大生產電動車用驅動摩打，截至10月，預期2025年之前的訂單可望擴大到250萬台。該公司目標在2025年之前獲得25%的全球市佔率，在中國大連投資1,000億日圓(約73億港元)的工廠正興建當中；在歐洲也打算投入2,000億日圓(約147億港元)新設生產基地。

【英國：冀15年內取締燃油車】

電動車狂潮已是「世界級」，英國將在10年內禁售汽油和柴油車，預計在2030年實現，但英國政府也會對插電式混能汽車設定一個寬限期，該寬限期預計是2035年。就此，本田英國表示，在15年之內完全取締燃油車過於瘋狂，他們認為短期內技術和資源的某些障礙無法克服。

禁售汽柴油新車標誌着英國汽車市場將出現重大轉變。數據顯示，今年初以來，汽油和柴油車銷售量佔新車總銷量73.6%，純電動汽車僅佔5.5%，其餘份額為混合動力車。

新能源車目前的生產開發成本高於傳統的汽油和柴油車，所以如果要說服大多數車企轉向採用新技術，就需要政府在基建上進行大規模支出。有消息稱，從明年開始，英國政府將投入5億英鎊(約50億港元)建設新能源汽車基礎設施，包括電網和快速充電樁。

事實上，英國首相約翰遜和美國候任總統拜登皆是新能源技術的堅定支持者。在全球清潔能源科技及人工智能的發展推動下，新能源車已是大勢所趨。目前全球主要國家均已經大致出台了禁售燃油車時間表，基本都是在2030至2040年之間開始禁售燃油車。

【美國：福特投資7.8億開廠】

除了中國及歐洲外，全球汽車大廠也爭相開拓電動車！美國福特汽車本月宣布，將在2021年下半年推出商用型電動車，投資1億美元(約7.8億港元)在美國中西部密蘇里州的汽車組裝工廠導入生產設備，凸顯美國車廠擴大電動車生產正式展開行動。

未來福特的客貨車Transit車系，將新增完全使用電池動力的純電動車款。這是福特首度推出商用型的電動車，未來福特位在密蘇里州的汽車組裝廠將更新設備，並新增150個工作機會。

直到2022年，福特將在電動車方面投資超過115億美元(約897億港元)，包括該公司不久前宣布，要在純電動車方面新投入32億美元(約249億港元)。

福特的首款電動車「野馬馬赫E」(Mustang Mach E)將在12月出貨，是該公司最具代表性的經典跑車。此外，全美暢銷數十年、有皮卡(亦稱農夫車)之王稱號的福特「F-150」純電動車款也預定在2022年推出。

【德國：寶馬電動SUV後年推】

正因大勢所趨，平價電動車料快將登場！德國豪華車廠寶馬(BMW)近日發表電動多用途車(SUV)「iX」，預定2022年初在美國上市，電動車新創公司Rivian同日也表示，將開始接受電動皮卡（亦稱農夫車）與SUV預訂，都凸顯電動車巨企特斯拉正遭受日益激烈的競爭壓力。

寶馬iX充電一次的續航里程為480公里，駕駛者在快充站充電10分鐘後，行駛里程可增加75英里。iX的車身尺寸和目前的X5 SUV差不多，並配備大面積的曲面螢幕儀錶板。這款電動版iX將進入瞄準富豪、且高速增長的電動SUV市場。

Rivian也表示，將開放消費者預訂R1T電動皮卡和R1S電動SUV，預購者能先決定車輛顏色、續航里程版本，以及車輛胎圈。發售版R1T定價7.5萬美元，R1S售價7.75萬美元，最高續航里程皆為480公里。

R1T預計明年6月開始在美國交付，R1S則預定明年8月開始交車。Rivian背後有亞馬遜和福特的支持。

【未掌電池核心技術 歐美大廠陷兩難】

電動車顧名思義靠「電」推動，故電池是「靈魂」，相關原材料已成為中美角力的戰場之一。就此，各大車廠投入數十億美元資金研發電動車，現在面臨一個重大抉擇：應該進一步投入自製核心電池？還是直接跟別人買就好？

車廠高層主管們表示，電池是電動車最貴的零組件之一，佔整部車價值的三分之一到四分之一，因此能否降低電池成本，關乎盈利表現。

有別於傳統汽車內燃機引擎是由車廠自行研發生產，電動車的電池製造現在是亞洲電子公司與化學公司的天下，執牛耳的公司包括南韓的樂金化學(LG Chem)、日本的Panasonic、後起之秀中國內地的寧德時代等。

由於世界各國法規都在推動車廠銷售更多電動車，高層主管們憂心沒有足夠的工廠生產高品質電池。例如美國最大汽車市場加州9月公布，2035年前須停止銷售新的汽油、柴油小客車。這項政策讓汽車產業面臨壓力，不得不加速轉向生產電動車，但各家車廠鎖定相關供應鏈途徑各不相同。

通用汽車(GM)與樂金化學合作，投資23億美元在俄亥俄州建造佔地300萬平方英尺的電池廠。公司指出，該電池廠最終會生產足夠的電池，供應給通用未來每年生產的數十萬輛電動車。

歐洲的福士也採取類似做法，對瑞典電池新創企業Northvolt投資10億美元，包括在德國建造電池生產工廠。

福特與戴姆勒(Daimler)的策略是直接跟供應商簽長期合約購買客製化電池，福特和南韓SK Innovation已有協議，由SK Innovation生產未來福特的電動車電池。

事實上，戴姆勒兩種方式都試過，2015年之前曾經由旗下子公司自製鋰電池，後來基於優化資金配置考量，決定把電池費用花到其他地方。

戴姆勒轉而在去年投資中國內地寧德時代並簽訂長期採購合約，金額估計約236億美元，但仍保留自行研發電池。該公司說：「我們寧可把資金投放於我們擅長的地方，就是車輛的整體研發。」

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