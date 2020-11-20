東方日報B1：中資加緊滲透港經濟 年內98%新股屬內企
2020年11月20日 00:12
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有統計指出，港股今年新上市的股份幾乎全是中資企業，比例屬史無前例地高。圖為港交所行政總裁李小加。
即使去年的社會動亂及今年初持續至今的疫情，合力把香港經濟推入寒冬，本港重要支柱金融業今年卻因為中資股紛紛來港上市而持續暢旺，日本傳媒報道，港股今年新上市的股份多達98%是中資企業，比例史無前例地高，中資金融機構乘勢擴大在港規模，中資掌握香港經濟的程度與日俱增。
該報道指，2015年以來，日資及美資背景的香港寫字樓數量幾乎原地踏步，中資卻大增三分之二。
踏入今年，日資投行野村及澳洲券商麥格理先後縮減香港寫字樓規模，中資的民生銀行、招商國際證券和通海證券卻反其道而行，理由是中資金融機構憧憬中港人員通關回復正常後商機更多。
而在《港區國安法》通過後，三分之二接受香港美國商會調查的企業表示，法例不利香港業務前景，另一調查更顯示逾三成日資公司考慮因此重整甚至撤出香港業務。不過，中資在港投地卻頗為進取，中國移動(00941)旗下公司7月時以56億元擊敗多家本地發展商，投得沙田工業地，呎價創工業地史上最貴。
事實上，中國經濟率先走出疫情幽谷，中資股進一步主導大市，今年進身恒生指數的6隻股份中5隻是中資股，其中阿里巴巴(09988)及美團(03690)雙雙以5%權重(同股不同權公司的上限)染藍，下月恒指季檢結果生效後，中資股之權重將突破六成大關。
中資滲透港人生活的步伐今年亦有所加快，比較矚目的要數內地「體操王子」李寧旗下的非凡中國(08032)入主老牌服裝品牌堡獅龍國際(00592)。中國石油(00857)去年底以近29億元擊敗外資石油巨頭埃克森美孚、雪佛龍和殼牌，投得本港5幅油站用地，油站今年陸續啟用，於熱鬧的太子道東和觀塘道「插旗」，該公司本港經營的油站遂大增五成。中國石油化工(00386)亦有競投該5幅地。
中資此前主要足迹包括中信集團控股的香港麥當勞，粵海投資(00270)經營東江水、中電控股(00002)與國營南方電網合營負責香港發電的子公司青山發電，並與中國海洋石油(00883)訂立新的長期供氣協議，以實現天然氣發電佔比上升的目標。英國研究機構牛津經濟研究院資深經濟師Tommy Wu坦言，中港經濟未來只會更加融合。
法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷相信，中資企業在香港經濟的「戲份」勢愈來愈重，其投資可能會從金融和地產擴大至更多「衣食住行」領域，除了接觸更多國際客戶外，還能創造職位，協助中央化解香港社會問題。
不過，就算外資未必會因《港區國安法》大舉撤港、本港還有低稅率和資金自由進出的優勢，若內地進一步開放，而香港跟內地其他金融重鎮愈來愈似，或許真的不再需要投資香港。
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