東方日報B1：中資加緊滲透港經濟　年內98%新股屬內企

有統計指出，港股今年新上市的股份幾乎全是中資企業，比例屬史無前例地高。圖為港交所行政總裁李小加。

即使去年的社會動亂及今年初持續至今的疫情，合力把香港經濟推入寒冬，本港重要支柱金融業今年卻因為中資股紛紛來港上市而持續暢旺，日本傳媒報道，港股今年新上市的股份多達98%是中資企業，比例史無前例地高，中資金融機構乘勢擴大在港規模，中資掌握香港經濟的程度與日俱增。

該報道指，2015年以來，日資及美資背景的香港寫字樓數量幾乎原地踏步，中資卻大增三分之二。

踏入今年，日資投行野村及澳洲券商麥格理先後縮減香港寫字樓規模，中資的民生銀行、招商國際證券和通海證券卻反其道而行，理由是中資金融機構憧憬中港人員通關回復正常後商機更多。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷相信，中資企業在香港經濟的「戲份」勢愈來愈重，其投資可能會從金融和地產擴大至更多「衣食住行」領域，除了接觸更多國際客戶外，還能創造職位，協助中央化解香港社會問題。

不過，就算外資未必會因《港區國安法》大舉撤港、本港還有低稅率和資金自由進出的優勢，若內地進一步開放，而香港跟內地其他金融重鎮愈來愈似，或許真的不再需要投資香港。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020