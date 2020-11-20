疫苗消息對歐股刺激作用減弱　德國DAX收挫115點

由於新冠肺炎疫苗研發的正面消息對股市反彈作用開始減弱，歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報6,334點， 跌50點或0.8%；法國CAC指數收報5,474點，跌36點或0.67%；德國DAX指數收報13,086點，跌115點或0.88%。

歐洲央行行長拉加德周四(19日)警告稱，由於疫情引發當地新一輪封鎖政策，可能令2021年初歐元區通脹保持在負值水平。

英國郵政公司Royal Mail業績表現向好，刺激股價收市升6.48%。鋼鐵巨頭Thyssenkrupp則在績後表現疫弱，股價收跌3.39%。

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