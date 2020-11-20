聯儲卡普蘭：料美經濟第四季或現負增長

外媒報道，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，隨着新冠肺炎病例激增，恐怕美國經濟將在2020年四季度出現負增長，而且不排除美國經濟重陷衰退的可能性。

他續說，聯儲局應當將針對疫情而推出的應急措施延續至2021年，認為該些政策具有至關重要的作用，並指不支持該局擴大購債力度。

對於美國經濟，卡普蘭預計美國經濟將在2021年表現不錯，但未來6個月的經濟形勢頗具挑戰，相信將會看到形勢更好的時候，但坦言現狀非常艱難。

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