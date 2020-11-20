美股收市：道指升44點　結束兩連跌

雖然新冠肺炎疫苗研究有進展，但美國疫情持續升溫，投資者傾向買入科技股作避風港，加上國會重啟刺激方案談判，帶動美股周四(19日)先跌後回穩，3大指數均結束連續兩日跌勢。

道指收報29,483點，升44點或0.15%；標指收報3,581點，升14點或0.39%；納指收報11,904點，升103點或0.87%。

大型科技股靠穩，亞馬遜和蘋果公司股價分別收漲0.37%和0.52%；Facebook升0.36%；Netflix亦上揚0.6%。

疫苗又有好消息！繼輝瑞和Moderna新冠疫苗傳出好消息後，周四(19日)阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗第二階段試驗顯示，該疫苗99%受試者施打疫苗後成功出現抗體，尤其是對老年人產生強大的免疫反應。

然而，摩根大通資產管理全球市場策略員金貝爾表示，雖然疫苗開發的消息非常正面，但這需要數月甚至數季才能實現，短期而言，投資者還需要評估感染數字上升和經濟前景惡化的影響。

根據美國約翰斯霍普金斯大學統計，在過去7日，美國平均每日新冠肺炎確診個案增加16.16萬宗，增幅較之前一周高26%。美國新冠肺炎確診個案總數已達到1,150萬宗。

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