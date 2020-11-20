致富醒你iBond以外之選：短期儲蓄保險

上期提及若投資者抽不到足夠數量的通脹掛鈎債券(iBond) ，資金可轉買收息基金。其實，若要尋求穩定收益，兼有保本功能的投資工具，短期儲蓄保險亦可考慮。

短期儲蓄保險的特性與銀行定期存款相似，例如把資金鎖定5年後，保險計劃完結，投保人可一次過取回本金和保證利息。然而，如果投保人中途結束計劃，或會損失部分本金。

致富財富管理部總經理張德明指出，這類保險計劃有不同貨幣單位可供選擇，例如港元和人民幣計價保單的保證年息有2.8厘，美元計價保單可達3.2厘。至於提早退保牽涉的手續費和可取回的現金價值金額，在保單文件上已清楚列明，因此該類計劃具有較高的透明度。

此外，若受保人在短期儲蓄保險生效期間不幸身故，由於計劃同具人壽保險性質，保險公司至少會給予受益人已繳付的保費本金。相反，如果作其他投資如股票、債券或基金，受益人辦理遺產承辦後若需動用資金，要以當時市價沽出相關資產，有機會本金不保。

短期儲蓄保險與其他投資各具特色，用作資產配置有助分散風險。儘管大家揀選合適保險計劃前也要留意交易對手風險，亦即對方不履行合約義務而造成潛在損失的風險，但他指香港保險業的監管充足，對金融機構的資本要求高，發生違約風險的機會相對低，大家可揀選熟悉和有信心的保險公司進行投保。

現時致富代理的多個保險計劃來自超過20間保險公司，定能為客戶籌劃切合個人需要的保險方案。