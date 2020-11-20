深圳華強北「華麗轉身」　由電子產品改賣化妝品！

深圳「華強北」在中國號稱為數碼電子產品第一街，如今卻遭遇了史無前例的衝擊，主要由於內地低價手機愈來愈興盛，高端「山寨機」的市場需求銳減。不過，華強北擁有倔強的一面，搖身一變，成為化妝品購物天堂，據報目前該區8成的店舖已經轉型至化妝品銷售。

據媒體報道，以往華強北的商舖，多半販售「山寨版」的蘋果和三星手機，但由於小米、Vivo等本土品牌的產品價格低廉，再加上知識產權法規趨嚴，衝擊商舖生計，因此當地銷售商不得不另覓出口，乾脆直接脫離電子零售業。

華強北商業區共有數十家購物中心，多達3.8萬間商家，同時附近有多家與跨國企業合作的代工廠。由於華強北一帶城市發展愈來愈好，租金趨升，促使區內高檔購物中心和5G體驗中心林立，成為深圳的轉型縮影：從製造和貿易樞紐，轉變成所謂中國科技重鎮。

報道引述華強北明通數碼城一名經理指，該數碼城曾販售手機零件，但2016年店舖空置率達50%，所以為了求生存，便轉型至需求暢旺的化妝品銷售。

數名化妝品批發業者說，明通數碼城今年化妝品事業大幅增長，主要原因是邊境關閉，導致以往許多赴香港買免稅品再轉售的貿易商，無法再這麼做。

一名貿易商說，會向持有正確執照的進口商大量採購，每項產品再加價轉售，而這屬於灰色地帶，因為不是所有賣家都將貨品報關，或透過合法管道進口。

據報道引述華強北的通信數碼商戶指，以往化妝品在華強北的佔比不到5%，現在好像佔了80%，該區的主街都被化妝品佔據了。

事實上，內地消費者對化妝品的需求與日俱增，根據官方數據，今年1月至10月化妝品銷售額為2,569億元人民幣，按年增加5.9%，相較下，中國同期整體零售銷售下降5.9%。

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