疫情危機：社會心理健康恐受衝擊　自殺問題惹關注

新冠肺炎疫情全球升溫，雖然疫苗研究漸露曙光，但要廣泛普及接種疫苗恐怕仍要留待明年才有望實現。2021年各國努力的基本目標似乎仍然是控制疫情和穩定經濟，然而，另一個對生活影響同樣重大的問題卻只有少數人留意到，那就是疫情後人們的心理健康，因為從過往經驗來看，大型災難發生，往往會導致各類心理健康問題，連帶造成自殺問題的惡化，這是各國政府不可忽視的問題。

今年疫情導致大量人失業，加上學校關閉，甚至連教會都暫停聚會，一系列的社交隔離措施導致人們孤寂感和憂鬱大增，部分人更萌生自殺念頭。據報道，美國疾病控制與預防中心(CDC)進行的調查發現，在今年夏天，每十個美國人當中就有一人曾經出現自殺的念頭，比例較2018年同期要高出一倍，當中，18到24歲的年輕人尤為嚴重，每4人就有1人曾出現自殺念頭。

事實上，根據歷史經驗，從過往西班牙流感、沙士等大型傳染疾病的經驗來看，災難往往會導致自殺問題惡化。雖然有自殺念頭的人數不一定導致自殺數字上升，但毫無疑問的，美國的自殺防治熱線詢問量大增，特別是年輕族群尋求自殺諮詢的電話暴增，其對社會的警號不容忽視。

其他國家的心理健康問題亦響警，日本今年8月自殺人數上升到1,849人，較去年同期惡化了15.3%。在美國和日本之外，亞洲的尼泊爾、泰國的數據都出現了相似的趨勢。

從歷史數據來看，1918年爆發的西班牙流感，造成全世界5,000萬人死亡，在此同時，全歐的自殺人數也上升了3分之1。至於2003年爆發的沙士，同樣也伴隨着香港自殺人數上升的問題，這也是全球心理學家特別關注新冠肺炎疫情對於心理健康影響的主因。

根據香港的統計數字，2003年沙士疫情與香港65歲以上人口增加的30%自殺有關，「隔離」等阻斷病毒傳播的手段往往造成負面的心理影響，造成後創傷症候群、憂鬱和失眠，而因為疫情造成的失業和財務問題，也會導致長期性的心理創傷。

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