【股市估市】麥嘉嘉：揀醫藥股首重研發能力
2020年11月20日 07:15
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（Getty圖片）
受益於創新藥研發推進，醫療器械板塊關注度提升，加上疫情導致海外訂單轉移，今年以來累計漲幅位列前3的港股醫藥板塊重點公司，包括醫療器械企業微創醫療(00853)飆逾兩倍、經營CRO/CDMO的藥明生物(02269)漲逾1.4倍、開發創新藥的信達生物(01801)升逾一倍。按照Wind行業分類，港股醫療保健板塊Wind指數年內累漲逾60%，2019年全年漲幅約18%，在各類板塊中表現處於前列。
今年以來，按照港股醫藥各子板塊累計回報率來看，CRO/CDMO為市場表現最好的子板塊，其次為生物藥、醫療服務、醫療器械、化藥、中藥和醫藥商業。
由於醫保基金支付壓力增加，內地醫藥行業政策頻出，包括仿製藥一致性評價、藥品和器械帶量採購、醫保目錄動態調整、輔助用藥目錄等，推動行業進入新周期。
2020年下半年進入政策密集期DRGs政策進一步規範國內醫保環境，第3批藥品帶量採購，冠脈支架集採落地，以及新一輪醫保談判結果即將公布。
港股醫藥公司平均估值為2020年30倍市盈率，2021年則為29倍市盈率。隨着醫改政策的持續推進，醫保控費背景下，看好研發驅動的龍頭製藥企業和創新醫療器械公司，以及行業壁壘較高的部分醫療服務公司。若投資港股醫療器械板塊，建議關注高增速、研發壁壘較高的子板塊，例如心臟瓣膜領域。
投資者可以留意中國生物製藥(01177)，其屬內地龍頭製藥企業，擁有豐富的在研管線，預計未來5年有超過10至20個1.1類新藥上市，每年推出20至30個新產品。安羅替尼的3個適應症已獲批上市，包括非小細胞肺癌、軟組織肉瘤和小細胞肺癌。預計其他兩個適應症，包括甲狀腺髓樣癌和分化型甲狀腺癌有望於2020至2021年獲得批准，並且正在同步開展其他單藥，以及與PD-1、PD-L-1聯合用藥的臨床試驗。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)
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