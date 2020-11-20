【股市估市】麥嘉嘉：揀醫藥股首重研發能力

今年以來，按照港股醫藥各子板塊累計回報率來看，CRO/CDMO為市場表現最好的子板塊，其次為生物藥、醫療服務、醫療器械、化藥、中藥和醫藥商業。

由於醫保基金支付壓力增加，內地醫藥行業政策頻出，包括仿製藥一致性評價、藥品和器械帶量採購、醫保目錄動態調整、輔助用藥目錄等，推動行業進入新周期。

2020年下半年進入政策密集期DRGs政策進一步規範國內醫保環境，第3批藥品帶量採購，冠脈支架集採落地，以及新一輪醫保談判結果即將公布。

港股醫藥公司平均估值為2020年30倍市盈率，2021年則為29倍市盈率。隨着醫改政策的持續推進，醫保控費背景下，看好研發驅動的龍頭製藥企業和創新醫療器械公司，以及行業壁壘較高的部分醫療服務公司。若投資港股醫療器械板塊，建議關注高增速、研發壁壘較高的子板塊，例如心臟瓣膜領域。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020