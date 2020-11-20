股東特別大會前　康宏環球突委任2名新董事

資料顯示，李晉頤曾擔任富邦銀行(香港)董事總經理兼行政總裁共5年半，亦曾擔任富邦金融控股董事。

應公司要求，公司股份自2017年12月7日起於聯交所暫停買賣(其後自動更改為「停牌」)，直至另行通知為止。公司將適時作出進一步公告以告知公眾人士最新進展。

值得留意，康宏將於11月26日舉行股東特別大會進行表決，藉以考慮有關董事局換人的普通決議案。有關決議案包括，動議罷免陳志宏、吳榮輝、陳麗兒、葉怡福、冼健岷、陳士斌、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、馮雪心及王利民於公司之董事職務，由通過該決議案起立即生效；另動議委任馬時亨、石禮謙、郭曉群、Tam Lai Ling、Habibullah Abdul Rahman及Terence Shu-Yuen Cheng為公司之董事以填補上述決議產生之空缺，由通過該決議案起立即生效。如今在股東特別大會召開前，公司突然委任兩位新董事，相信與大股東台資富邦主導的現任董事會人事布局有關。

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