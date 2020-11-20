【專家點評】施羅德：疫情後續影響遠超美大選

美國總統大選結果對全球來說無疑是大新聞。然而，我認為新冠肺炎疫情的後續影響遠大於大選結果。11月9日，拜登宣布勝選的消息與疫苗可能已成功研發的新聞互相輝映，而消息集中在同一個星期亦更讓人注目。

與BioNTech研發疫苗的輝瑞，其行政總裁形容消息公布當日是「對科學和人類來說非常美好的一天」。雖然這說法是否過於誇張有待時間定論，但從研究結果來看的確讓人鼓舞。據了解，新研發的兩劑疫苗在預防病毒有效率達90%。

人們生活有望回復正常，令投資者興奮，全球股市因此顯著上揚。在這股升浪中，特別受注目的是跑贏大市的股票。早前因防疫封鎖措施而備受重創的航空、旅遊及酒店業等股份出現報復式的升幅。與此同時，國債孳息率向上，金價和油價則明顯回吐。

重大的轉向或許已揭開序幕，終於遇上誘因讓市場風向從受封鎖措施帶動升勢的股票轉趨復甦股票。隨着各行業在經濟復甦中重回增長軌道，投資者便再沒必要只集中在少數增長板塊並以高昂的溢價入市。

接下來，我們需要為不同的後續發展方向作好準備。雖然我們作為基金經理，總希望可以像手持水晶球一樣看穿未來，但現實並非如此。在建構投資組合時，我們需要將一系列有可能發生的情景納入考慮當中，並以組成能夠應對多種不同情況的投資組合為目標。

就此而言，全球疫情肆虐為我們帶來了重大的考驗，有可能出現的情景都變得相當極端。從疫境中復甦的經濟走勢有可能呈U形、V形、W形、L形，甚至K形。即使認為經濟會呈V形反彈，亦不得不作好有可能呈L形的心理準備，因為若疫苗尚未研發成功，私營企業所受的中期影響將更大。

不過，診治新冠肺炎的醫療技術突破，已減低經濟呈L形復甦的可能性。

11月9日的新聞，引證了我們認為疫情比美國大選後續影響更為重要的觀點。無論最終結果如何，選舉並未出現最極端的「藍色浪潮」或爭議，因此影響力已相對較小。與11月第一周相比，2020年一直縈迴的不明朗因素已消退不少。突然之間，我們有了憧憬2021年的冀盼，希望下星期亦會如輝瑞行政總裁所說般美好。

施羅德投資管理首席投資總監Johanna Kyrklund

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