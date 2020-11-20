【市前重點睇】美股三大指數結束兩連跌　金價回落至1861美元

美匯指數跌至92.304；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)低見6.5783；美元兌日圓報103.8；歐元企1.1868；英鎊見1.3249。金價曾回落至每安士1,861美元。布油報每桶44.2美元；紐油徘徊於41.7美元。道指期貨跌逾200點。

●繼輝瑞及Moderna新冠疫苗傳出好消息後，周四(19日)阿斯利康與牛津大學聯合研發的新冠疫苗第2階段試驗顯示，該疫苗99%受試者施打疫苗後成功出現抗體，尤其是對老年人產生強大的免疫反應。

●據美國約翰斯霍普金斯大學統計，在過去7日，美國平均每日新冠肺炎確診個案增加16.16萬宗，增幅較之前一周高26%；確診個案總數已達到1,150萬宗。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭稱，隨着新冠肺炎病例激增，恐怕美國經濟將在2020年第4季度出現負增長，而且不排除美國經濟重陷衰退的可能性。

●國際貨幣基金組織(IMF)警告，全球經濟復甦可能正在失去動力，風險非常高。雖然疫苗帶來希望，但經濟仍舊面臨挫折和困難，較高的資產價格凸顯金融穩定的風險。

●特朗普攬炒機會？若聖誕後停發補助，美國1200萬失業者受累。

●【全球救市】印尼及菲律賓意外減息，抵禦疫情衝擊。

●中國反壟斷制度更進一步！中國國務院辦公室正式發函，同意建立由內地市場監管總局牽頭的反不正當競爭聯席會議制度，共涉及17個部門，包括人民銀行、中國銀保監會及中國證監會，明確加強對反不正當競爭工作的宏觀指導；研究並推進實施反不正當競爭工作的重大政策與措施；協調解決全國反不正當競爭工作中的重大問題。

●根據環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)資料，歐元10月份國際支付份額按月升1.53個百分點至37.82%，自2013年2月以來首次超越美元，在國際支付排名中躍升至首位。反觀，美元10月份國際支付份額按月降0.81個百分點至37.64%，美元的國際支付排名也因此降一級至第2位。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報26,492點，升136點或0.51%。

●即月恒生指數夜期收報26,407點，升58點，高水50點，成交18,482張。

●美國10年期國債孳息率跌4.08點子，報0.8293厘。

●紐約12月期油收報每桶41.74美元，跌8美仙或0.19%；布蘭特1月期油收報每桶44.2美元，跌14美仙或0.31%。

●紐約12月期金收報每安士1,861.5美元，跌0.7%。

●英國富時100指數收報6,334點，跌50點或0.8%；法國CAC指數收報5,474點，跌36點或0.67%；德國DAX指數收報13,086點，跌115點或0.88%。

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