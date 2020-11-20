華潤啤酒首9個月淨利潤36.5億人民幣

公司指出，知悉其中一間附屬公司於2020年11月18日舉行由集團經銷商及集團分銷渠道的其他合作夥伴出席的2020年度雪花渠道夥伴大會。董事會了解於會上，集團意外地透過線上視頻平台直播公布一段短片，提及公司附屬華潤雪花啤酒截至2020年9月底止9個月的淨利潤為38.3億元，及其中次高檔次及以上啤酒產品的銷量與上年同期相比增長7%(以上統稱「有關財務信息」)。

管理層得悉有關的信息發布後，已採取措施以阻止相關財務信息通過上述在線視頻媒體平台進一步傳播。

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