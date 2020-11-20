【匯通天下】溫灼培：3商品貨幣　加元前景最佳

現在距離新冠肺炎疫苗推出的日子似乎愈來愈近，在這情況下，理論上是最利好跟環球經濟同步的商品貨幣。但在澳紐加3種貨幣中，也有高低之分。筆者相對看好加元，紐元次之，澳元第3。

原因簡單，疫苗面世，全球經濟活動有望回復正常，這有助增強市場對能源需求。屆時不排除紐約期油價格有望逐步重返50美元的疫情前水平，這對以賣油為主的加元最有利。假如拜登上任美國總統後，相信會努力修補與盟友間的關係以合力針對中國，料在這大前提下可更有利加拿大前景。

於周日，東盟10國聯同中國、日本、澳洲及新西蘭等，合共15個國家簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，並使東亞成為全球最大的自由貿易區。由於澳洲及新西蘭亦有簽署，預料協議有利擴大這兩國未來出口，這正是筆者看好這兩種貨幣的原因。

那為何又會看好紐元多於澳元呢？主要是於上周議息會，新西蘭央行除了保持息率不變，更稱會保持到明年3月。這使紐元變成了相對高息的貨幣(新西蘭息率為0.25厘，澳洲現為0.1厘)，有助增強其吸引力。

圖表上加元有機會再上試1.3兌每美元的阻力，如突破料挑戰1.28水平。至於紐元的首個上升阻力位置料為70美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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