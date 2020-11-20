日本10月核心CPI創逾9年最大跌幅

日本政府報告，10月全國整體消費物價指數(CPI)按年下跌0.4%；核心CPI按年下跌0.7%，符合市場預期，但跌幅是2011年3月以來最大。10月扣除生食品及能源價格CPI按年下跌0.2%。

日本央行行長黑田東彥表示，通脹動力暫時缺失，他不擔心政府刺激措施和其他因素對通膨的影響。目前央行更大的優先事項是確保企業能夠獲得信貸，並在新冠疫情中生存下來。不過，日本央行仍然承認，疲軟的價格數據會對家庭通脹預期產生負面影響，這可能會反饋到實際通脹趨勢中。CPI下跌的持續時間愈長，消費者通縮預期的風險就愈大。

高盛和第一生命經濟研究所的分析師們認為，未來幾個月核心通膨率將降至-1%左右，遠低於日本央行2%的目標。

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