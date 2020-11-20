【股民熱話】中國信用債市場爆煲　何解港股表現咁老定？

近月，先後有內地大型國企出現債務違約事件，引發信用債市場災難，時值年關前企業資金流最緊張的時候，情況令人憂慮。可七成市值來自中企的港股，似乎「聽唔到，睇唔到」，冇事發生咁，恒生指數仍企在26,400點，國企指數守在10,500點水平，反正一切安好！

老實講，過去成日聽到，借錢畀國企好穩陣，包有人認頭唔會執笠，誰知原來依家衰到國企都可以債務違約，就連國家重點扶持的半導體企業都不例外，咁即係原來「國企好穩陣」，只係「美麗的誤會」。

如是者，見到近期啲信用債價格大插水，甚至停止交易，總之係血流成河，尤其係啲債券基金，呢舖真係輸到嘔。即使官方指導其他冇事的國企或者銀行出手協助相關企業進行重組還債，但都需要時間，債務打折係必然，債主肯定要蒙受損失，未知手尾有幾長，點講對市場影響都應該係負面。

再講，早前美國向被指與中國軍方有關的31家中企實施制裁，相關的逾百家上市公司所涉及發行的美元債券，日後可能難獲外資參與，皆因外資擔心會因此而違反美國的制裁令。如是者，唔少中企會斷咗發債融資的機會，水緊情況只會愈見惡化。

難怪近期內地當局加大幾分肉緊，全力催谷經濟，所謂「橋唔怕舊，最緊要受」，成為汽車下鄉、家電下鄉之類的翻版口號，傾巢而出，反正能刺激生產，帶動需求的措施，都可以多鼓勵，情況如先前的地攤經濟口號，異曲同工。問題係，今年內地經濟話就話復甦，但消費者信心始終仍與疫前有一段距離。即使官方着緊催谷內循環，但居民收入及資產價值(尤其房價)未復高增長之下，只怕事倍功半。

咁港股依家係咪未反映到中國經濟風險？係咪好危？抑或反映港股底子好厚，負面消息打擊都唔識跌？股友呢啲問題好難答，筆者唔識答，只係知道，依家中資基本上已控制整個港股大局，要升要跌，都喺中資掌握之中。如今港股既成中國資產的境外定價中心，穩定勝於一切，政策要求當然是跌不得。惟別忘記，港股始終係一個自由買賣的市場，價格離不開供求關係。呢一刻中資托住指數使之不受負面因素影響，好似好強好掂，實際上充其量只係方便咗睇淡的大戶走貨，同時造就機會畀想沽空做淡的大戶操作，未來基本因素沒有顯著的改善之下，最終資本市場價格還是難以擺脫地心吸力，調整是早晚的事。在此只有勸大家，在亂世理財，要量力而為，時刻毋忘風險管理。

東網產經專欄作者 帥哥

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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