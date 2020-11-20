基石藥業全球戰略合作協議提前獲美FTC許可

略合作協議已提前得到美國聯邦貿易委員會(FTC）許可，通過美國1976 Hart-Scott-Rodino反托拉斯改進法(「HSR」)的等待期。至此，該合作協議的全部條件已具備，交易正式生效。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020