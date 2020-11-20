基石藥業全球戰略合作協議提前獲美FTC許可

2020年11月20日 08:04
  • 東網電視
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    基石藥業(02616)公布，有關與EQRx Inc.(「EQRx 公司」)簽訂的舒格利單抗(C S1001，抗PD-L1單抗)及C S1003(抗PD-1 單抗)的獨家許可協議，此前與EQRx公司達成的全球戰
    略合作協議已提前得到美國聯邦貿易委員會(FTC）許可，通過美國1976 Hart-Scott-Rodino反托拉斯改進法(「HSR」)的等待期。至此，該合作協議的全部條件已具備，交易正式生效。
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