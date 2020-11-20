商務部：按發展實際需要　支持香港盡早加入RCEP

中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭與東盟十國，周日（15日）正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。中國商務部發言人高峰周四（19日）表示，將根據協定規定和香港發展的實際需要，支持香港盡早加入RCEP。

高峰在例行記者會上表示，RCEP的簽署將為促進地區的發展繁榮增添新的動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新的力量，中方積極支持香港參與國際和區域經濟合作。

高峰又指，RCEP的簽署將為中國外貿及相關企業創造公平、透明、穩定、可預期的政策環境；而RCEP成員相互實施關稅減讓、開放市場准入、取消影響貿易的壁壘、簡化海關程序，將進一步降低成員國之間的貿易成本，推進貿易便利，促進區域各國貿易投資增長。

對於中國是否考慮加入由日本、加拿大、澳洲等11國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。高峰表示，中方持積極開放的態度，並主張建設開放透明、互利共贏的區域自由貿易安排，對於任何有關協定，只要符合世貿組織原則，開放、包容、透明，有利於推動經濟全球化和區域經濟一體化，都表示歡迎。

自2012年起，RCEP各成員國展開談判工作，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定。經批准生效後，「各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、10年內降至零關稅。德國聯邦批發外貿商協會主席博爾納分析指，RCEP會令德國企業的銷售條件相對變差，同時對歐盟所制訂的「將自身貿易關係多元化」目標構成打擊。

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