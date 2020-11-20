全球經貿戰：美國未加入RCEP　料將加強亞太地區雙邊經貿合作

全球最大自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)於11月中簽署，外媒引述經濟學家指出，美國未加入其中，可能希望透過跟參與其中亞太國家談判雙邊協議的方式，以避免被完全排除在外。

報道引述滙豐銀行亞洲經濟研究共同主管、經濟學家Frederic Neumann指出，美國可能會做的是達成更多的雙邊協議，跟RCEP的個別成員國達成雙邊協議，不用跟所有成員國，而是跟其中一些成員國合作，讓自己不被完全排除在外。

根據美國國務院說法，在15個RCEP成員國中，跟美國有簽雙邊貿易協議的國家只有南韓、澳洲與新加坡。

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