【港股開市】恒指開市升49點 阿里升逾2%
2020年11月20日 09:24
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港股周五(20日)開市升49點，報29,406點；國企股開市升0.4點，報10,555點。
藍籌股方面，創科實業高開逾3成，見108港元；阿里巴巴升2.3%，報251元；友邦保險升1.2%，報89.3元。
騰訊控股升0.8%，報578元；小米集團升0.1%，報25.25元。滙豐控股無升跌，報39.1元。
此外，華潤置地跌逾2%，報35.5元；吉利汽車跌1.7%，報22.25元；中國移動跌1.1%，報46.55元。
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