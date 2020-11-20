人民幣速遞：中間價跌至6.5786　荷銀指人仔已被高估

2020年11月20日 09:24
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    （中新社圖片）
    據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.5786，較上日大幅下調302點子，結束4連升。
    離岸人民幣(CNH)兌美元報6.5677，每百港元兌84.71元人民幣。
    亞洲市，美匯指數報92.3。
    荷蘭銀行報告稱，近期人民幣攀升後已被高估，若上漲成為「單邊押注」，中國當局將抑制其升值的趨勢，甚至會令其逆轉走向；並預期年底人民幣兌每美元報6.5，到2021年底則升至6.40。
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