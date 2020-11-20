A股快報：滬深三大指數個別走　船舶製造股偏軟

內地股市升跌不一，滬綜指低開3點或0.1%，報3,359點；深成指高開12點或0.09%，至13,789點；創業板指數高開4點或0.1%，至2,649點。

板塊方面，船舶製造股跌0.6%；而釀酒及鋼鐵股靠穩，飛機製造股升0.3%。

個股方面，明德生物升0.1%。公司公布定增預案，擬集資總額不超過8.46億元人民幣，投資於體外診斷產品建設項目、醫療健康信息化項目，並補充流動資金，料將擴大公司生產規模水平，加強醫療信息化建設。

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