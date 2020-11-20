中移：明年目標基本實現全國市、縣城區5G良好覆蓋
2020年11月20日 09:54
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（中新社圖片）
中移(00941)董事長楊杰在2020中國移動全球合作夥伴大會上稱，將全力打造以5G為核心的融合基礎設施，未來將加大5G投入，2021年目標要基本實現全國市、縣城區及部分重點鄉鎮5G良好覆蓋，完善3+3+X數據中心布局，裝機能力提升至108萬架。
他表示，將實施千億產業的拉動計劃，做活合作方式，通過並購+參股+創投，力爭未來5年並購參股規模達千億元人民幣；並設立百億級母基金，深化「直投+基金」雙線布局，打造融通發展的資本生態。
中移最新升0.2%，報47.2港元。
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