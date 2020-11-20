中移：明年目標基本實現全國市、縣城區5G良好覆蓋

他表示，將實施千億產業的拉動計劃，做活合作方式，通過並購+參股+創投，力爭未來5年並購參股規模達千億元人民幣；並設立百億級母基金，深化「直投+基金」雙線布局，打造融通發展的資本生態。

中移最新升0.2%，報47.2港元。

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