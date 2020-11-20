【大行報告】中金料消費電子行業明年將面對全球品牌再洗牌

蘋果公司(Apple Inc.)發布全新iPhone後，中金公司展望2021年消費電子新品類的創新不多，主力AR最快要到2022年才有機會商用。全球品牌再洗牌是明年消費電子行業主要變化之一，而汽車電子等非傳統品牌有較大布局機會。

針對AirPods銷量放緩的傳聞，中金指AirPods今年出貨情況符預期，明年則仍有待觀察，但估計2020、2021年全年Airpod出貨量各為1.03億及1.41億個，按年分別增加65%及38%。

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