【深度解構】RCEP由東協主導　對中國效益毋須誇大

正當中美關係緊張，美國積極聯合盟友圍堵中國之際，11月15日中國與其他14個亞太國家完成「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP)簽署，引來全球目光。由於此協定規模佔全球1/3生產總額(GDP)、22億人口的經濟圈，被視為有利於中國鞏固在亞太區的經貿地位，抗衡美國圍堵。

不過，外媒引述經濟學家分析，其實RCEP效益早已透過東南亞國家協會(東協)加一機制逐步實現，且東協才是RCEP主導國，並非中國。RCEP對中國最重大好處是進一步打開日本等亞太市場，以「彌補」未來對美國出口可能的減損而已，亞太各成員國純綷考慮疫情下經濟復甦為首要大事而促成該協定。在地緣政治議題上，與中國依然是「同床異夢」，不見得意欲藉此配合中國做抗衡美國。

事實上，美國正積極推動製造業產業鏈「去中國化」，相信即使明年1月白宮易主，亦不會改變這政策。即使中國能藉RCEP增加出口東盟市場，亦無法彌補中美爭霸下美國市場的損失。

此外，近年東協透過「東協加1」機制分別連結中、日、韓、新西蘭及澳洲5國市場，RCEP可視為由「東協加1」擴大至「東協加5」的貿易協定，即東協10國(印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、老撾、緬甸和越南)再加入中國、日本、南韓、新西蘭和澳洲。由於中國已和南韓、新西蘭及澳洲簽有自貿協定，因此RCEP最重大的意義在於推動中、日、韓的東北亞市場整合，互相開放市場。

相對於中國在中美貿易戰下，總損失逾3,000億美元、在日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協議」(CPTPP)下，中國損失約280億美元；中國加入RCEP後，估計收益達1,000億美元，但仍難完全抵銷前兩者的合計影響。一旦拜登明年順利接掌美國政府，不排除會加快重返CPTPP的步伐，延續奧巴馬的「重返亞洲」戰略，抗衡中國。

此外，美國有跟東協各國簽署雙邊貿易協定，又有東協─美國高峰會，又有APEC(亞太經濟合作會議)，故RCEP的成效，有勝於冇，但也毋須跨大，只是一定程度反映目前對區內各國而言，凡有利推動疫後經濟復甦的事，並不會拒諸於門外而已。

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