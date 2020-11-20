美商會調查：逾6成美企認為拜登上場後　在華業務更樂觀

根據上海美國商會的一項調查，懷憬拜登入主白宮後，美國將建立更好的貿易關係，超過六成的美國公司對在中國開展業務更樂觀。

該報告援引了對124家美國公司的調查結果，期望美、中關係將較過去4年更加穩定，儘管不太可能重返2016年前的模式，惟相信拜登政府可帶來有利的前景。

這項於11月11日至15日進行的調查顯示，共有62.9%的受訪者對其在中國的業務前景更為樂觀，只有2家公司表示他們更加悲觀。調查顯示，將近57%的受訪者預計貿易限制或關稅不會增加。

儘管拜登沒有詳細說明他將改變特朗普時代對華政策的哪些部分，政策仍存在不確定性，惟美國廠商無意撤出中國。調查指，大約82%的美企沒有計劃在未來3年內將其製造業務遷離中國。只有1家公司打算將其所有生產線移走；2家公司則希望將超過30%的生產線遷到其他地方。

美商會的調查顯示，54.8%的受訪者對在中國開展業務更為樂觀(more optimistic)；8.1%的人非常樂觀(much more optimistic)；35.5%認為沒有變化，只有1.6%(或2家公司)對在中國開展業務的想法現在更為悲觀。

當被問及拜登政府下的投資或減低風險計劃時，有53.2%的公司預計投資計劃不會改變，有13.7%的公司希望增加投資，只有5.6%的公司會「開始，繼續或考慮將中國降級」。

另外，29.8%的受訪者認為，中美貿易緊張局勢將無限期延續。而與7月份相比，公司現在對2020年的預期收入結果更為樂觀，有47.6%的受訪者預計較2019年的結果有所增長，當時不足1/3受訪者預期收入會增長。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020