競爭激烈　數字媒體BuzzFeed與HuffPost合併求存

外電報道，數字媒體巨頭BuzzFeed將從其所有者Verizon Media手中收購HuffPost。BuzzFeed和HuffPost網站將保持不同，各有自己的編輯人員。

兩家公司表示，作為協議的一部分，Verizon Media將成為BuzzFeed的少數股東，但在BuzzFeed的董事會中將沒有席位。

BuzzFeed與HuffPost之間的交易標誌在Vox Media和New York Magazine合併，Vice Media對Refinery29的收購以及Group Nine與PopSugar的合併之後，品牌數字發行商之間的第四次重大合併。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020