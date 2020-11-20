競爭激烈 數字媒體BuzzFeed與HuffPost合併求存
2020年11月20日 10:28
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外電報道，數字媒體巨頭BuzzFeed將從其所有者Verizon Media手中收購HuffPost。BuzzFeed和HuffPost網站將保持不同，各有自己的編輯人員。
兩家公司表示，作為協議的一部分，Verizon Media將成為BuzzFeed的少數股東，但在BuzzFeed的董事會中將沒有席位。
BuzzFeed與HuffPost之間的交易標誌在Vox Media和New York Magazine合併，Vice Media對Refinery29的收購以及Group Nine與PopSugar的合併之後，品牌數字發行商之間的第四次重大合併。
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