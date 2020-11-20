報告：「逃稅」令全球每年損失3.3萬億元

據Tax Justice Network(TJN)周五(20日)公布數據顯示，透過避稅天堂轉移現金的「逃稅」行為，每年令全球損失約4,270億美元(折合約3.3萬億港元)。TJN敦促全球正視避稅天堂由對抗新冠肺炎疫情的國家中轉移數十億美元的資金。

研究顯示，跨國公司通過避稅天堂轉移了約1.38萬億美元的利潤，包括歐洲和北美在內的世界上最富有的地區遭受逃稅的打擊最大。

該研究又指，英國海外領土開曼群島為造成全球最大稅收損失的避風港，其他主要避稅天堂包括荷蘭、盧森堡，以及低稅率地區如香港。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020