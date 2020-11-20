港股格局：姚浩然料後市偏好　車股仍值博

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股近期主要在高位牛皮整固，對於後市方向，他看法偏向樂觀。除了近日有大行唱好大市外，人民幣偏強亦利好港股，且恒指已升穿250天線，技術走勢向好，如果能突破100周線及26,700點阻力，後市有條件重上27,000點樓上。他補充，若然美國或內地股市進一步向好，有望成為港股上升的催化劑。

內地重提汽車及家電下鄉刺激消費，汽車股近日強勢。姚指，汽車行業銷售表現持續改善，無論新能源車及傳統汽車股，均有望受資金追捧，板塊仍值得關注。

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