調查：新加坡兩成半僱主計劃2021年員工凍薪

調查顯示，新加坡約有4分之1的企業僱主計劃在2021年實行或繼續實行薪金凍結，這較今年暫停加薪的30%略降一點，但仍處於不低的水平；約3%的僱主表示打算在明年實施減薪，而今年減薪的比率則為29%。惟整體而言，大多數僱主正在採取謹慎態度，觀望薪資趨勢及疫情變化。

報道引述Mercer周四(19日)進行的年度總薪酬調查，該調查對新加坡16個行業的992家企業進行了調查，顯示新加坡預計2021年的整體薪資增長將略微放緩至3.5%，而今年的這一數字為3.6%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020