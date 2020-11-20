【瑞通推介】恒指好淡爭持　中短期購沽證可吼？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國民主及共和黨同意重啟刺激方案談判，美股隔晚先跌後回穩，道指收報29,483點，升44點或0.1%。恒指今(20日)早好淡爭持，一度重上26,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,200萬港元，反映投資者認為大市調整過後將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。

國務院常務會議時提到要提振餐飲消費。有券商唱好百威亞太，指在中國的夜生活渠道重啟程度已恢復至超過90%，餐廳渠道更已完全正常化，亦有券商看好內地啤酒業的品牌高端化和毛利率擴張趨勢。百威亞太昨曾飆逾6%，高見27.25元，創接近3個月高，收升5.4%於27元，配合染藍消息帶動，百威亞太已由月初低位21.6元，累漲25%。股份今早曾破位升至27.45元，其後一度跌穿27元。昨有近130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

中央亦要擴大汽車消費，鼓勵各地增加發牌數目，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。不過近日已累積較大升幅的比亞迪股份周四(19日)跑輸同業，收報172.3元，跌2.3%，盤中險守170元；今早曾回升逾2%，高位重上176元。投資者憧憬公司明年銷量目標或有較大幅度上調。昨有逾590萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

落實出售歐洲鐵塔資產的長和近日獲券商調升目標價，走勢亦凌厲，由今月初的46.7元起步，現已累升超過24%至昨日的58.05元，已收復各移動平均線。長和今早走低逾1%，於58元以下徘徊，但14日RSI續處超買區。其好倉昨錄逾760萬元淨流出，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

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