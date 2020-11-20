港股格局：連敬涵籲趁低吸納阿里及騰訊

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，美股走勢依然反覆，但納指周四表現較好，才帶動香港上市的中資科技股升勢。惟他提醒，現時大市和科技股成交額依然不高，未有足夠動力向上突破。以恒指為例，相信短期依然維持在26,300至26,700之間窄幅上落，要待美股有明確升幅後，才能有所突破。

他續指，現時的投資策略是逢調整吸納新經濟股，特別是阿里和騰訊可作首選，因兩股走勢相對美團和小米落後，波動性也較低，預期騰訊在570至580港元附近會有支持(周五低位575.5元)，阿里在245至250元亦會有支持(周五低位249.2元)，投資者可考慮待這些水平吸納。

另外，恒生科技指數期貨等衍生產品將於下周一推出，他指這會令科指的市場關注度和波動性增加，但最終升跌方向依然較受美股納指影響，大家不要誤以為期貨推出定會令指數上升。

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