【專家點評】李偉傑：阿里巴巴中線仍值得持有

作為中國最大的進口平台，阿里巴巴集團旗下的天貓國際及考拉海購已成為全球品牌入華的「快車道」，持續釋放中國消費者市場的效應。考拉海購在雙11專場上線「雲導購」功能，考拉主播們帶來300場直播，帶考拉黑卡會員實地比價全球免稅店。投資者亦可先了解淘寶與天貓分別，淘寶以C2C為主，是一種以個人對個人的交易方式，而天貓則是以B2C為主，是一種以商家對個人的交易方式，而天貓商城進駐較多大品牌的店家。

剛過去一年一度的天貓雙11，從1天變成了11天為周期的活動，讓消費者有更多的機會參與到以及有更多的時間挑選心儀的商品。天貓雙11第一階段銷售期首日(11月1日)，家電及3C品牌全線熱賣，在第1分鐘內，華為、美的、海爾實現秒級破億，隨後首小時，共計16個家電3C品牌成交額火速破1億元，其中華為、海爾、美的、蘋果超5億元人民幣大關。

另11月1日首階段銷售期的第一個小時內，淘寶及天貓賣出了1.1億杯咖啡，8,000萬個水果，2,880萬袋堅果，加上在疫情之後出境遊受阻，海外消費回流，多個大熱品牌火速破億元，在11月1日開售的兩個小時內，已有100個品牌達到破億元。今年也有近200個奢侈品品牌首度參與天貓雙11，共同見證了中國消費市場的復甦。

受近日大型科技股份走勢受憂慮政策收緊影響短期走勢，但這種情況是環球大型科企面對同樣問題，當規模愈做愈大後將為行業帶來更平衡發展，見阿里巴巴近期股價維持在250港元附近水平波動整固，正消化市場負面情緒，具有持貨耐性中長線目標仍可繼續看325港元水平。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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