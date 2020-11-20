滙豐完成美元SOFR貿易貸款試點交易

滙豐已為香港商業客戶完成以無風險利率(Risk Free Rate，RFR)—美元擔保隔夜融資利率(SOFR)為基準的貿易貸款試點交易。滙豐提供該筆貿易貸款予本地紡織服裝商，用作採購海外原材料，反映商界將開始逐步採用新利率基準。

滙豐香港工商金融主管趙民忠稱，該行積極為客戶提供所需支援，此宗貿易貸款反映致力協助客戶理解及管理IBOR過渡的轉變，往後會按市場進展，推出更豐富的相關產品組合，以迎合客戶需求。

為全面配合市場從銀行同業拆借利率(IBOR)過渡至RFR，滙豐已投放資源於所需銀行配套設施、產品方案開發和員工培訓等，將繼續為客戶提供合適的RFR借貸方案及適時資訊。

上月滙豐分別完成市場首宗以港元隔夜平均指數(HONIA)及SOFR為基準的港元及離岸人民幣交叉貨幣掉期。該行亦分別於去年10月及今年7月進行香港首宗HONIA及HIBOR利率掉期交易，以及首宗中央結算的 HONIA利率掉期合約。

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