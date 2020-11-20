【專家樓評】黃詠欣：父親加按物業助兒子置業　有咩要注意？

近日，討論區有一篇網民置業問題引起討論，網民打算與女朋友購買500萬元物業，卻不夠首期。而網民父親有已供滿的300萬元私樓，想請父親幫忙向銀行加按套現80萬元作首期，不知是否可行？加按套現用於再置業，銀行又會否批出按揭？

首先，現時做加按套現，銀行一般都會詢問套現用途，理論上可以說套現是作投資用途。而網民更要留意的，是供款能力的問題。

由於網民未有透露全部個人資料，我們以網民年齡去假設網民父親約65歲，以目前銀行計算供款年期最高以80減年齡，故此供款年期最長為15年，假設套現80萬，息率為H+1.5%(H為0.15%)，則實際息率為1.65%，月供大約5,020元。

而網民與女朋友打算購買500萬元物業，90%按揭，貸款額450萬，供款年期30年，息率為H+1.35%(H為0.15%)，即實際息率為1.5%，月供大約16,307元(連保費)，連同父親加按套現的還款，每月合共供款大約21,327元，以二人合共月入約6萬元計算，還款後仍有充足的生活費。

另外，網民曾提及女友有一筆欠款，每月要還約1萬元，今年底便還清，由於尚餘一個月便已經還清，相信不會影響日後做按揭。

不過，要提醒大家，如果有私人貸款等小額債務，都有可能會影響到按揭審批，特別是要申請80%、90%高成數按揭的人士，好大機會要先清還債務才能批出貸款。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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