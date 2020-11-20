傳AGBA洽購手持康宏股權 郭曉群指從未接獲收購要約
2020年11月20日 11:16
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對於近日有市場消息指，併購公司AGBA Acquisition(AGBA)擬向佳兆業(01638)聯席總裁郭曉群提出，以10億港元購入其手持的康宏股權，條件是郭氏要撤回所有與康宏有關的訴訟，郭氏發言人對《東網》表示，從未收過AGBA任何收購要約。
有指自從國藝(08228)提出收購康宏之後，便引起AGBA對康宏的注意，主要是睇中康宏在港的保險及強積金業務。其後AGBA擬提出以4億美元(約31.2億港元)洽購康宏所有平台業務(包括企業對企業、零售、金融科技、醫療保健)全部股權及獨立理財顧問業務30%股權，當中1億美元(約7.8億港元)以現金支付，其餘3億美元AGBA擬透過以每股10美元向康宏發行新股支付。
按郭氏現持有康宏約29.91%股權計，AGBA遂向郭氏提出以10億港元收購其手持康宏股份，惟未獲郭氏回覆。若郭氏反對收購，而其有關持股投票權的訴訟又上訴成功，重獲股東會投票權的話，則AGBA的收購將無法成功，故郭氏的意向成為關鍵。
至於現時控制康宏的台灣富邦蔡明興家族，傳聞亦收過AGBA類似的收購建議，惟蔡氏家族不感興趣。
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