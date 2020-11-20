傳AGBA洽購手持康宏股權　郭曉群指從未接獲收購要約

按郭氏現持有康宏約29.91%股權計，AGBA遂向郭氏提出以10億港元收購其手持康宏股份，惟未獲郭氏回覆。若郭氏反對收購，而其有關持股投票權的訴訟又上訴成功，重獲股東會投票權的話，則AGBA的收購將無法成功，故郭氏的意向成為關鍵。

至於現時控制康宏的台灣富邦蔡明興家族，傳聞亦收過AGBA類似的收購建議，惟蔡氏家族不感興趣。

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