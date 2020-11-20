港元拆息︰1個月回升至0.103厘
2020年11月20日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.037厘；1星期拆息為0.054厘；與樓按相關的1個月回升至0.103厘；3個月報0.31厘。
20/11/2020
隔夜 0.03720厘
1星期 0.05429厘
2星期 0.07143厘
1個月 0.10321厘
2個月 0.23893厘
3個月 0.31196厘
6個月 0.54577厘
12個月 0.71143厘
19/11/2020
隔夜 0.03821厘
1星期 0.05304厘
2星期 0.07179厘
1個月 0.10286厘
2個月 0.24339厘
3個月 0.32321厘
6個月 0.55518厘
12個月 0.71304厘
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