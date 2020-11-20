港元拆息︰1個月回升至0.103厘

2020年11月20日 11:19
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.037厘；1星期拆息為0.054厘；與樓按相關的1個月回升至0.103厘；3個月報0.31厘。
    20/11/2020
    隔夜 0.03720厘
    1星期 0.05429厘
    2星期 0.07143厘
    1個月 0.10321厘
    2個月 0.23893厘
    3個月 0.31196厘
    6個月 0.54577厘
    12個月 0.71143厘
    19/11/2020
    隔夜 0.03821厘
    1星期 0.05304厘
    2星期 0.07179厘
    1個月 0.10286厘
    2個月 0.24339厘
    3個月 0.32321厘
    6個月 0.55518厘
    12個月 0.71304厘
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