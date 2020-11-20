【高盛推介】睇好新經濟股 宜部署遠牛減引伸波幅
2020年11月20日 11:21
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續留意新經濟股的相關好倉，例如本周三及本周四共錄得約1,820萬元資金流入阿里巴巴(09988)好倉。而美團(03690)及京東(09618)則分別於過去3個及6個交易日皆錄得資金流入牛證，分別合共約2,760萬及3,980萬元。而騰訊(00700)認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約8,050萬元。
正股表現：阿里昨日跌約1.9%。今早重上250元水平，最高見252.8元。現報252.2元，升約2.9%。美團昨日跌約2%。今早則重上300元平，最高見305.6元。現報302.6元，升約2.9%。京東昨日跌約2.3%。今早則數度下跌後反彈，現報333.4元，升約0.4%。騰訊昨日跌約2.7%。今早則重上580元水平，最高見584.5元。現報581元，升約1.4%。
與昨日情況相若，資金繼續集中留意新經濟股的相關好倉，但在新經濟股表現不穩之下，投資者在計劃部署時，可考慮選擇貼價認購證從而減低引伸波幅風險。事實上，投資者亦可選擇屬遠牛的遠收回價牛證作看好部署，是另一種亦可減低引伸波幅影響的選擇。
投資者如看好阿里，可留意阿里牛(61054)，，收回價236.18元，行使價234.18元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，近16元收回距離遠牛，與現價有約16元差距。投資者如看好美團，可留意美團牛(55500)，收回價275.18元，行使價272.18元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，與現價有約27.5元差距。
投資者如看好京東，可留意京東牛(55499)，收回價310元，行使價307元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，與現價有約23.5元差距。投資者如看好騰訊，可留意騰訊牛(68470)，收回價545.18元，行使價542.68元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，近39元收回距離遠牛，與現價有約39元差距。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020