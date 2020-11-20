【專家樓評】陳永傑：第4季置業信心加強 樓市勢活躍
2020年11月20日 11:30
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今年第4季，雖然全球仍然受到新冠肺炎困擾，本港各大發展商亦無懼疫情推出一手新盤，市場反應熱烈，銷情理想。而二手樓銷路亦平穩，未受新盤太大影響。發展商繼續加推新盤應市，預計市場反應積極。
由於股市、匯市及金市等投資市場甚為波動，難以掌握，不少資金轉向「磚頭」進發。加上美國未有新財政措施支援社會，已經有聯儲局前成員美國紐約聯儲銀行前總裁達德利指出，美國經濟復甦未來數月將會惡化。
如果美國經濟再下滑，美國2023年的加息機會將要延遲，超低息環境料會「加時」。疫情下，樓市交投仍然活躍，現時低息環境持續下，本港銀行存款總額高達逾14萬億元，資金需尋求出路，投放於「磚頭」是不二之選，一二手樓交投情況將活躍。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑
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