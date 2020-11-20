港股格局：曾永堅料大市於26000至26800點上落

港股周五開市後曾一度飆升至25,000點水平。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示港股主要由美股牽動，短期持續呈上落格局，周四晚上美股及納指回升，導致港股開市表現突出，預料大市將於26,000至26,800點區間上落。

市場正等待美選結果明朗化，並觀望兩黨會否在防疫措施及刺激經濟方面放下分歧，相信有利美股走勢，令恒指表現樂觀。

他指出資金未見明顯方向，分別流入新舊經濟股份，原因是不同藥廠愈來愈多疫苗的正面消息，輝瑞亦指其疫苗有望在年底前推出市面。他認為市場現時是對舊經濟股重新估值，各行業只要基本面良好，估值吸引，便能吸納資金回流。

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