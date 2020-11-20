通用汽車擬斥270億美元押注電動車業務
2020年11月20日 12:12
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（Getty Images圖片）
通用汽車周四(19日)表示，到2025年，公司將在電動車上投資270億美元，較3月份的預算增加70億美元，資本支出增長35%，期間料將發表30款新款電動車，目標是在2025年實現全球電動車銷量100萬輛。
通用汽車執行長Mary Barra表示，公司目標是超越特斯拉拿下成為北美銷售第一的電動車廠，並實現與燃油車類似的或更高的利潤率，但並未說明確切的目標年限。
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