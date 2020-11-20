家衰口不停！美國財政部追聯儲局還錢遭拒

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，兩黨仍在紓困法案上糾纏。據報美國財政部與聯儲局近日亦出現分歧，事緣財政部提出向聯儲局收回一些成效不彰的紓困貸款工具，惟遭聯儲局拒絕。

外媒道，美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)致函聯儲局，要求再延長90天商業票據融資工具、貨幣市場融資工具、薪資保護計劃(PPP)，但是其他的「中小企業貸款計劃」(Main Street Business Lending Program)、市政流動性工具、一二級市場公司信貸等須在年底終止。

這些被要求終止的法案是根據《CARES法案》來獲得財政部抵押而執行的，而目前發放的規模遠不及預算上限，尤其是預算6,000億美元的中小企業貸款計劃，3月至今僅貸出40億美元。姆紐欽指出，主要是經濟中某些部分仍受嚴重影響，的確需要更多支持，但財政狀況已有反應，限制了前述工具的使用，故要求聯儲局歸還這些資金中還未使用的部分，強調之後會重新撥款共4,550億美元，

聯儲局聲明回應則指，希望這套在疫情期間建立的一系列應急措施能繼續發揮作用，支持現在依然緊繃和脆弱的經濟。市場很大程度上認為聯儲局能穩定波動，如紓困和龐大的購債行動等等舉動。聯儲局主席鮑威爾、其他官員也說即使應用率不高，該計劃也是成功的，因市場正在有效運作中。

業界對姆紐欽的舉動亦不無意見，認為像是沒收救命草，但亦有業界批評，中小企業貸款計劃確實是失敗的，沒有太多業者申請貸款。

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