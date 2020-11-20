傳母企今正式宣布破產　華晨汽車照升

報道又指，於11月19日華晨雷諾召開董事會決議將完成雙方6億元人民幣的注資，並為最後一次注資。

華晨中國股價周五(20日)曾升5%，高見7.28港元，半日仍升1.8%，報7.04元。

華晨汽車於剛去的周日(15日)公布，董事會獲東華晨汽車集團告知，近日華晨收到瀋陽市中級人民法院的書面通知。據通知，格致汽車科技股份有限公司向法院申請對華晨進行重整。目前該重整申請是否被法院受理以及華晨是否進入重整程序尚存在不確定性。公司將持續密切關注上述事件的進展，並及時履行上市規則及證券及期貨條例下的信息披露義務。

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