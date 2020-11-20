中國經濟：比亞迪指2021年是新能源汽車爆發期
2020年11月20日 12:51
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（中新社圖片）
內地傳媒引述比亞迪股份(01211)產品規劃及汽車新技術研究院院長楊冬生表示，比亞迪近期沒有做低端車型的規劃，將繼續聚焦中高端新能源汽車市場。他表示，比亞迪明年的銷量目標將會有較大幅度上調，內部判斷明年或將是新能源汽車的真正爆發期。
他又指出，今年受到疫情影響，新能源汽車市場網約車銷量受困，但機遇是新能源私家車全面崛起，中高端消費者對新能源汽車的認識更全面，未來新能源汽車市場會愈來愈健康。
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