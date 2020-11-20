【大師睇市】期指轉倉期宜趁高食胡！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股開始進入期指結算轉倉階段，未來一周基金或會撐住指數在高位結算，向下空間不大。不過，他又指，雖然大市有機會挾高至27,000點殺熊，但12月向上空間有限，建議投資者可趁機逐步食胡，睇埋下周或12月的市況，再決定會否部署淡倉做對沖。

至於股份方面，大師認為落後股輪流發力，石油石化股抖氣完有力再上。他同時提醒，恒生科技指數下周推出期貨，料新經濟股或趨波動，不建議博反彈，反而是走貨機會。

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