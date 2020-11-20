新舊能源博弈！全球興起電動車　石油時代快完結？

外媒引述一項行業分析顯示，新興市場從汽油和柴油發動機轉向電動汽車，每年可節省2,500億美元，並將全球石油需求的預期增長削減多達70%。

隨着愈來愈多的國家(例如中國和印度)希望擴大其電動車市場，一來推動環保，二來減少對進口石油的依賴，預計電動汽車的製造和運行將比其化石燃料的傳統汽車便宜。電動車產量的增加將大大降低石油進口成本，石油進口成本佔中國GDP的1.5%，佔印度GDP的2.6%。

報道引述行業監管機構Carbon Tracker對電動車成本趨勢的分析發現，到2030年，電動汽車的轉換每年可為中國節省800億美元。隨着零部件成本下降，電動車革命本質上可以為自身提供資金，運輸業推動綠色環保，政府放棄了化石燃料基礎設施，如管道和煉油廠，化石燃料基礎設施等資產可能會陷入擱淺狀態。

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