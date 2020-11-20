破產管理署：10月發出公司接管或破產令按年升0.7%

根據破產管理署數據，10月份發出的破產令及公司清盤令均見回落，而破產申請亦連續5個月減少。數據顯示，該月發出的接管或破產令有711宗，按月下跌8.61%，按年上升0.7%；而首10個月累計有4,750宗，按年下跌25%。

至於10月份發出的清盤令有21宗，按月減少52%，按年增加31.25%，首10個月累計180宗。該月破產申請有605宗，按月減少15.5%，按年減少22.93%，首10個月則累計7,261宗。

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