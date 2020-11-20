晉海三房戶鬆綁即減12%沽 原業主明賺實蝕

利嘉閣黃金欽指出，將軍澳晉海2A座中層A室，實用面積701方呎，三房一套間隔，今年10月放盤叫價1,280萬港元，最終減價160萬元，以1,120萬元易主，減幅約12.5%，呎價約15,977元。

據了解，原業主於2017年10月以1,089.5萬元入市，持貨剛滿3年辣招鬆綁即轉售，帳面僅獲利約30.5萬元，升值僅約2.8%，料需蝕使費離場。

該屋苑現時約有124個放盤，入場價由650萬元起。

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