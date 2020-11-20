瑞銀：2021年是亞洲市場的天下　留意呢啲板塊…

投資銀行瑞銀剛公布的2021年年度展望報告，以「《2021年展望－為亞洲復興布局》」為題，該行預期經濟產出和企業盈利將會在2021年回復至新冠肺炎疫情前水平，建議投資者應考慮擴大投資組合範圍，不再局限於美國大型企業、低息債券和美元。

根據瑞銀財富管理投資總監辦公室發布的《2021年年度展望》，在基準情景下，財政刺激方案、持續低利率環境及疫苗面世3大因素，將為中小型股、優質金融和能源股，以及工業和非必需消費品行業帶來高於平均水平的回報。

該行建議，投資者應多元化配置以迎接下一輪上漲，不再局限於2020年領漲的穩健大型美國企業。投資者應放眼全球，尋找落後補漲的機會，發掘長期趨勢下的贏家。另可從低收益現金和債券轉到以美元計價的新興市場主權債券、亞洲高收益債券、接近投資級和高收益評級的發行人所發行的優質邊緣債券，從中獲得收益。

該行認為，宜為弱勢美元進行部署。投資者應分散投資10國集團(G10)貨幣，或考慮購入部分新興市場貨幣和黃金。此外，私募市場和可持續投資可能為投資組合錦上添花。踏入2021年，瑞銀對投資全球的私人客戶維持對可持續投資的偏好。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele表示，2021年將是「復興之年」。經濟復甦、擴張性財政和貨幣政策，以及新政治領袖的上任，期待2021年即將誕生的市場領導者。放眼未來一年，投資者應留意正經歷科技轉型的行業。若說過去10年主要是投資在傳統科技，下個投資目標應是為其他行業帶來翻天覆地轉變的顛覆者。

放眼未來10年，投資者正面對一個負債水平上升、資源不均、催化本土的世界，但同時進入一個更數碼化、更可持續發展的時代。投資者可從疫情中找到一些長期的投資機遇，尤其是正經歷科技顛覆的行業，這些變化有望帶來一個嶄新、可持續發展的未來。

他又指，不論是轉型至零碳經濟、更換更高效率，且全面的醫療系統，或是發展金融服務數碼化，此趨勢下的企業長遠增長將有望高於平均水平。至2035年，單單5G網絡轉型便可創造13.2萬億美元經濟價值。

針對亞洲市場，該行預計亞洲(日本除外)GDP按年增速將從2020年的–2.1%，升至7.5%。同時，本地區股市有望實現中等雙位數上漲，盈利增長可望達到20%(而2020年盈利料將下跌1%)，這主要受惠於利潤率反彈、自由現金流改善，以及增長範圍擴大。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，對本地區的前景感到樂觀，將為亞洲復興進行布局，尤其是亞洲(日本除外)股票、高收益債券、以及從戰術角度而言周期性科技股及補漲股。

該行預計，亞洲新周期將成形，復甦範圍從北亞擴展至南亞和東南亞，為周期性復甦增添動力，東盟地區(ASEAN)與印度將是疫苗面世與經濟復甦的最大受益者。展望2021年亞洲(日本除外)股票有望實現中等雙位數上漲，看好亞洲周期性科技供應鏈、東盟落後補漲股，以及結構性成長型工業板塊。

她表示，亞洲各國積極擁抱綠色經濟和數字經濟，為未來10年帶來大量令人振奮的機會。本地區的可持續投資行業尚處於早期階段，但發展相當迅速。中國、南韓和日本雄心勃勃的環保承諾將為這一市場帶來強勁動力。亞洲在全球科技轉型的核心領域處於領先地位，這對於5G、自動化、金融科技、智慧出行、網絡安全、醫療科技和東盟新經濟等主題是長期利好。

該報告還闡述了未來10年形塑亞洲的關鍵趨勢，這包括亞洲所引領的一系列科技發展潮流，比如5G、金融科技和智慧出行等，中國在可再生能源和清潔能源領域的下一步發展，以及疫情對房地產市場的影響，其中辦公樓和零售物業或受衝擊，而香港和新加坡住宅價格應較為堅韌。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020